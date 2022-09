Barcellona, Laporta si muove per il ritorno di Messi

Il vicepresidente Romeu ne aveva parlato, seppur con velata ironia, nei giorni scorsi ma adesso, stando a quanto riportato da El Periódico, il Barcellona punta davvero ad un clamoroso ritorno di Lionel Messi a partire dal 1° luglio 2023. Sarà Joan Laporta in persona, infatti, a muoversi in tale direzione per cercare di concretizzare l’obiettivo. L’operazione di certo non è semplice, anche se il club catalano punta ad abbattere ulteriormente il monte ingaggi e lo svincolo di giocatori come Jordi Alba e Gerard Piqué.

Foto: twitter Barcellona