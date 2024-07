Barcellona, Laporta: “Nico Williams mi piace molto. Potremmo affrontare un acquisto di questo livello”

Intervenuto nella giornata odierna ai microfoni di ‘Radio Catalunya’, il presidente del Barcellona, Joan Laporta, ha fatto il punto sulle novità in casa Barça. Quando gli è stato chiesto di Nico Williams, Laporta non si è nascosto e ha risposto così: “Ovviamente mi piace molto. Ma qui bisogna far lavorare chi ha responsabilità, e Deco sta lavorando per fare le integrazioni di cui si è parlato con Flick, e spero di avere buone notizie”. Poi, riguardo alla questione se ci siano i soldi per finanziare un acquisto come Nico, il presidente del Barcellona ha dichiarato: “Oggi sì. È il risultato del lavoro fatto negli anni per arrivare a questo punto, potremmo affrontare un acquisto di questo livello”.

Infine, Laporta ha aggiunto: “Stiamo lavorando per finire di confermare la ripresa economica del club e ci sono una serie di operazioni su cui abbiamo lavorato e che presto potremo annunciare. È molto confortante poter portare a termine questo processo. Ci sono voluti tre anni e spero che torneremo alla normalità”.

Foto: Instagram Barcellona