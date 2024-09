Barcellona, Laporta: “La Masia è la base del nostro progetto sportivo”

Laporta ha indetto una conferenza stampa per la conclusione del calciomercato estivo. Il presidente del Barcellona ha parlato della situazione economica del Club, dei nuovi colpi, e dell’interessante progetto della Masia, che da anni fornisce ai blaugrana talenti di altissimo livello.

Sulla Masia: “Stiamo lavorando per rafforzare la Masia come base del nostro progetto sportivo. Questo grazie ai soci. Ci hanno dato una stabilità emotiva, altrimenti sarebbe stato impossibile salvare il club”.

Gli attacchi esterni: “Continueranno, soprattutto quando andremo bene. Ora si ripropone il caso Negreira, che non è tollerato da nessuna parte. Si discute anche sul fatto che la squadra sia sostenuta dalla società, un dibattito sterile. Le persone che hanno supportato il Barça sono sempre state i soci. Perché il Barça è loro e lo vogliono. Abbiamo resistito e stiamo vincendo. Stiamo meglio dal punto di vista economico, sociale e sportivo. I destabilizzatori esterni dovranno lavorare sodo per scuoterci. Il presidente e il consiglio di amministrazione ricevono critiche e le accettiamo per migliorare, ma rifiutiamo i proclami per destabilizzare il Barça. Siamo più forti che mai, con maggiore determinazione per completare la ripresa del Barça”.

Il mercato: “Siamo soddisfatti di ciò che abbiamo. Dani Olmo era la priorità sportiva ed è stata raggiunta. Siamo molto soddisfatti di Dani Olmo. Il centro nucleare del nostro progetto è La Masia e Flick lo ha dimostrato mettendo in primo piano i giocatori. Siamo emozionati, ma non vogliamo ci sia euforia eccessiva”.

Ritorno al Camp Nou: “Tutto procede secondo il ritmo previsto per ospitare le partite di fine anno. Non vogliamo fissare date precise, ma siamo convinti che questa sia una realtà. Tutto indica, nonostante gli ostacoli, che entro la fine dell’anno potremo giocare. Questo ci entusiasma. Avremo risultati positivi essendo al Montjuïc, abbiamo smesso di guadagnare 100 milioni di euro, quindi l’interesse a tornare è massimo”.

Su Nico Williams: “Non commenterò aspetti di giocatori che non abbiamo in rosa. Ci sono molti giocatori che vogliono venire al Barça, lo sappiamo dai loro agenti, ma loro sanno che il club è in procinto di completare la ripresa economica. Il nostro lavoro è riconosciuto dalla Liga. Il presidente ha elogiato la riduzione del monte ingaggi di circa 170-180 milioni. Tutti quelli che puoi immaginare vogliono venire al Barça”.

Foto: Instagram Barcellona