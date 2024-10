Barcellona, la titolarità di Szczesny non è scontata

Szczesny è ormai da quasi 24 ore ufficialmente un nuovo portiere del Barcellona. Ma la titolarità del polacco non è per nulla scontata, anzi. Lo stesso Flick, in più uscite, ha mostrato estrema fiducia in Iñaki Peña che, almeno in attesa del recupero fisico del polacco (che non disputa una partita ufficiale da mesi), sarà l’estremo difensore della porta blaugrana. “È una sfida per me e la accetto con energia ed entusiasmo. Sono preparato e ho tanta voglia di mettermi al lavoro”, ha detto Szczesny in un’intervista, parole colme di spirito di sacrificio ed umiltà. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, i due portieri si divideranno i minuti tra le varie competizioni, con uno dei due che giocherà in campionato, mentre l’altro disputerà le gare di Champions, Supercoppa e Coppa di Spagna. Ma tutto dipenderà dalle loro risposte in allenamento e dalla condizione fisica.

Foto: Instagram Barcellona