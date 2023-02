Barcellona, la decide sempre Pedri. E’ 1-0 al Villarreal e +11 sul Real Madrid

Il Barcellona vince ancora e lo fa sul difficile campo del Villarreal. I catalani si impongono 1-0 con un gol di Pedri al 18. E’ la quarta gara del 2023 che la decide il giovane canterano, a dimostrazione di una crescita smisurata da parte sua. Il risultato resta in bilico fino all’ultimo istante con il Villarreal che trova anche il pareggio con Chukwueze al 90’, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Con questo successo i blaugrana consolidano il loro primo posto con un momentaneo +11 sul Real Madrid (che ha una gara in meno).

Foto: twitter personale