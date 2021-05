Barcellona, Koeman squalificato per 2 turni. L’olandese: “Sanzione davvero esagerata”

Per le prossime due partite di campionato il Barcellona dovrà far a meno del proprio allenatore Ronald Koeman. L’olandese è stato squalificato dal giudice sportivo, a seguito dell’espulsione ricevuta nella gara contro il Granada. Il tecnico dei blaugrana, intervenuto in conferenza stampa alla viglia del match contro il Valencia, ha detto la sua su questa vicenda. “Faremo appello perché penso sia una sanzione davvero esagerata per aver detto “Che personaggio”. Prendi due giornate per dire questa frase, allora se insulti veramente ne prendi venti. Faremo ricorso, domani non potrò stare in panchina ma abbiamo uno staff preparato e supereremo la cosa”.

FOTO: Twitter Barcellona