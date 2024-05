Barcellona ko a Girona (che va in Champions). Il Real Madrid è campione di Spagna per la 36a volta

Il Real Madrid vince il 36° titolo della storia in Spagna. I blancos, vittoriosi nel pomeriggio in casa con il Cadice, dovevano attendere la gara del Barcellona per festeggiare. I catalani dovevano vincere il derby con il Girona per rimandare la festa. Derby perso pesantemente 4-2 in casa della sopresa del campioanto, che festeggia anche l’accesso in Champions League, superando proprio il Barcellona al secondo posto (74 punti).

Per il Real ennesimo trionfo della storia e i blancos sono ancora in corsa in Champions, in semifinale, dove sfideranno il Bayern Monaco.

Questo il tweet del club madrileno che celebra il trionfo:

🙌 ¡SOMOS LOS CAMPEONES DE LALIGA 2023/24! 🙌 pic.twitter.com/jSGlGbooKv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 4, 2024

Foto: twitter Real Madrid