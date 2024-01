In casa Barcellona si continua a lavorare per l’allenatore del futuro, dopo l’addio a fine stagione da parte di Xavi. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il nome numero uno per la panchina è Jurgen Klopp, ma va convinto perché il tedesco vorrebbe prendersi un anno sabbatico.

Foto: Twitter Liverpool