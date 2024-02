Barcellona, Joao Felix verso il recupero con il Napoli

In casa Barcellona c’è grandissimo ottimismo verso il recupero di Joao Felix per la sfida di andata degli ottavi di Champions League contro il Napoli di mercoledì ssera. Nelle ultime sedute il portoghese è sembrato aver totalmente superato il problema alla caviglia che lo ha costretto ai box per oltre 3 settimane.

Come riporta Sport, Xavi sta pensando di convocarlo seguendo i netti miglioramenti in fatto di dolore e mobilità del piede in modo da avere una carta in più da giocarsi a gara in corso.

Foto: Instagram Joao Felix