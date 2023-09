Joao Felix è sempre più vicino al Barcellona. L’attaccante portoghese è arrivato in questi minuti all’aeroporto di Barcellona e presto potrebbe iniziare la sua avventura in blaugrana. Joao Felix potrebbe non essere l’ultimo arrivo in queste ore in casa Barcellona, c’è ottimismo anche per l’arrivo di Joao Cancelo.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea