Barcellona, intervento riuscito per Dembélé: quattro mesi di stop

Ousmane Dembélé, attaccante francese del Barcellona, a seguito dell’infortunio rimediato con la Francia durante la sfida contro l’Ungheria si è recato in Catalogna per sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il giocatore, come riportato dal club blaugrana, nella giornata di oggi ha subito l’operazione per la lussazione del tendine distale del bicipite femorale del ginocchio destro. Lunghi i tempi di recupero: si prevede uno stop di circa quattro mesi.

FOTO: Twitter Barcellona