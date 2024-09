Barcellona, intervento perfettamente riuscito per ter Stegen

Dopo la notizia della lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro, Marc-André ter Stegen si è operato oggi e il Barcellona, tramite un comunicato sul suo profilo X, ha fatto sapere che l’intervento è perfettamente riuscito: “Il giocatore della prima squadra Marc ter Stegen è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico per la lesione del tendine rotuleo del ginocchio destro dal dott. Joan Carles Monllau sotto la supervisione dei Servizi medici del Club presso l’ospedale di Barcellona. Il giocatore non è disponibile per la squadra e il suo recupero determinerà il suo ritorno. Il portiere del Barça ha dovuto lasciare il campo all’Estadio de la Cerámica alla fine del primo tempo. L’infortunio è avvenuto quando il portiere è atterrato goffamente dopo aver ricevuto un cross del Villarreal. Il nazionale tedesco era visibilmente dolorante ed è stato rapidamente sostituito da Iñaki Peña. In questa stagione il capitano del Barça ha iniziato ogni partita. La sua presenza contro il Villarreal è stata la sua 289a con la maglia blaugrana e lo ha portato a superare il leggendario portiere blaugrana Antoni Ramallets, al terzo posto nella classifica di tutti i tempi delle presenze dei portieri”.

Foto: Instagram ter Stegen