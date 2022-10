Barcellona-Inter, il comunicato del club catalano: “L’accesso alle aree per i tifosi di casa non sarà consentito a chi indosserà i colori dell’Inter”

Che il clima fosse teso lo si sapeva, ma ad accendere ancora di più la fiamma è stato il Barcellona che, per la delicatissima sfida di domani contro l’Inter che vale una grossa fetta di qualificazione agli ottavi di Champions, ha comunicato alcune raccomandazioni per i tifosi, di cui una molto particolare: “L’accesso alle aree per i tifosi di casa non sarà consentito a chi indosserà i colori dell’Inter”. Niente nerazzurro dunque nelle zone, molto ampie, destinate ai tifosi catalani.

Foto: twitter Barcellona