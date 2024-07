Barcellona, infortunio per Ansu Fati

Il Barcellona ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, che Ansu Fati ha rimediato un infortunio alla pianta del piede destro durante l’allenamento di ieri. L’attaccante dunque resterà a Barcellona per sottoporsi agli adeguati trattamenti e non partirà con il resto della squadra per il tour negli Stati Uniti. Di seguito il comunicato ufficiale del club catalano:

“Nella sessione di allenamento di martedì il giocatore della prima squadra Ansu Fati si è infortunato alla pianta del piede destro. Seguirà un piano di trattamento conservativo a Barcellona e il suo ritorno agli allenamenti sarà deciso dalla sua guarigione”.

Foto: twitter Barcellona