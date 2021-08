Barcellona, infortunio muscolare per de Jong. Salterà l’inizio della Liga

Tegola per il Barcellona. I catalani, dopo la sconfitta in amichevole contro il Salisburgo, perdono anche per infortunio Frenkie de Jong. Come comunica il club, l’olandese ha subito un’elongazione del muscolo gemello della gamba destra, che a dieci giorni dall’inizio della Liga lo mettono ko per l’esordio in campionato.

Da capire i tempi di recupero del giocatore che dovrebbe tornare per la seconda o più presumibilmente la terza giornata di campionato.

Foto: Twitter Barcellona