Barcellona, infortunio al soleo per Dani Olmo: salta la Champions

Qui di seguito il report del Barcellona riguardo l’infortunio di Dani Olmo (rimediato nell’1-1 con il Getafe), da poco rientrato in lista dopo il caso legato alla sua mancata registrazione per la seconda parte di stagione. Salterà la sfida di Champions contro il Benfica.

Il giocatore del Barça Dani Olmo soffre di un infortunio al muscolo soleo destro. Non ci sarà per la prossima partita e il suo rientro sarà determinato in base al suo recupero “.

Foto: Instagram Olmo