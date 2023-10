Barcellona, infortunio al muscolo soleo della gamba destra per Sergi Roberto: salta il Real Madrid

Il Barcellona sarà costretto a rinunciare a Sergi Roberto in vista del “Clasico” in programma il 28 ottobre contro il Real Madrid. Il calciatore blaugrana ha riportato un infortunio al muscolo soleo della gamba destra e dovrà star fermo per 2-3 settimane, un periodo che gli impedirà di prender parte al big match. Ecco il comunicato del club:

Il giocatore della prima squadra Sergi Roberto ha una lesione al muscolo soleo della gamba destra e non potrà giocare fino a quando il problema non sarà risolto.