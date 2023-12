Barcellona, incontro tra Xavi e Laporta. Avanti nella stessa direzione

Come riferisce il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, nella mattinata che ha preceduto il match di Champions tra Anversa e Barcellona, si è tenuto un incontro in albergo tra il presidente dei blaugrana Laporta e il tecnico Xavi. La chiacchierata è stata lunga, non era programmata, ha partecipato anche Deco, il direttore sportivo, e si è svolta in un clima di buona armonia e cordialità. Non ci sono stati rimproveri o critiche. Laporta e Xavi vogliono dimostrare di andare nella stessa direzione. Il presidente è sceso negli spogliatoi a fine partita per incoraggiare i giocatori dopo il ko.

Foto: Twitter Barcellona