Barcellona, Inaki Pena rinnoverà il contratto: c’è l’ok di Hans Flick e del ds Deco

In casa Barcellona, si pensava che l’infortunio di Ter Stegen avrebbe cambiato le sorti della stagione e che avrebbe messo in grave pericolo i pali blaugrana. Ma il classe ’99 Inaki Pena ha diramato tutti i dubbi e ha spostato gli equilibri al tal punto da costringere in panchina un portiere dell’esperienza di Szczesny, che il club ha convinto a firmare dopo la decisione di appendere i guantoni al chiodo. Ancora nessuna presenza per il polacco, talmente imperante è stata l’imposizione in porta di Pena. Secondo Mundo Deportivo, il Barça è intenzionato a rinnovare il contratto dell’estremo difensore spagnolo, in scadenza nel 2026. Sia Flick che Deco, direttore sportivo, sono contenti del suo rendimento, e a fine stagione proporranno il prolungamento al giocatore, anche nel caso vi fossero offerte considerevoli per il suo cartellino.

Foto: Instagram Inaki Pena