Barcellona, in programma 5 cessioni per finanziare il mercato estivo

Il Barcellona sta iniziando a programmare il prossimo mercato estivo. Le difficoltà finanziarie del club sono ormai note, ed è chiaro che per intervenire e rinforzare la rosa, saranno necessarie delle cessioni. Sport rivela che Joan Laporta ha fissato obiettivi molto chiari per il suo direttore sportivo Deco: in totale saranno 5 le cessioni auspicate dal presidente, che finanzieranno gli acquisti estivi. Per gennaio il gruppo rimarrà essenzialmente lo stesso, con un’eccezione, Ansu Fati. Nel caso in cui giungessero offerte importanti per lo spagnolo, il Barça dirà “sì”. Sul mercato anche Eric Garcia e Andreas Christensen, oltre che i centrocampisti Pablo Torre e Frenkie de Jong. Quest’ultimo ha uno stipendio molto importante, e i tentennamenti sul rinnovo avrebbero spinto la dirigenza alla cessione. Dalla vendita di questi profili, il club spera di registrare entrate per circa 80 milioni di euro.

Foto: Instagram De Jong