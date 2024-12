Barcellona, in campionato il piatto piange

Momento di crisi per il Barcellona di Hans Flick. Dopo il 4-0 e il 4-1 rifilato a due delle migliori squadre in Europa, ovvero contro il Real Madrid in Liga e contro il Bayern Monaco in Champions League, ci sono stati troppi passaggi a vuoto. Troppi se si vuole puntare alla vittoria de La Liga. Tra novembre e dicembre in campionato su otto partite, le vittorie sono state solamente due, due pareggi e quattro sconfitte contro squadre alla portata come Leganes e Las Palmas. Il Barcellona crea tanto, ma non riesce più a segnare come i mesi precedenti e questo piccolo periodo buio potrebbe costare tanto alla squadra di Flick che potrebbe ritrovarsi addirittura con un ipotetico -6 dalla vetta in caso di vittoria dell’Atletico Madrid. In mezzo c’è il Real Madrid a quota 40, ma anche loro con una partita da giocare. Insomma i bonus che si hanno durante l’anno, il Barcellona se li è giocati tutti nel giro di un paio di mesi e ora se vuole davvero vincere il campionato spagnolo, non può più sbagliare.

Foto: Instagram Barcellona