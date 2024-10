Barcellona, il sensazionale avvio di stagione di Lewandowski. Solo Messi meglio di lui

Dopo la doppietta rifilata all’Alaves, Robert Lewandowski ha raggiunto la doppia cifra in campionato, in sole 9 partite. Numeri esorbitanti, che lo portano in cima alla classifica marcatori della Liga, e che ci raccontano di un bomber polacco ancora in ottima forma. Avvio stagionale che è targato anche Hans Flick, tecnico che ha messo l’attaccante polacco nelle giuste condizioni tattiche per rendere al meglio. Questi risultati sono così importanti, da sfiorare quelli di un certo Leo Messi, dominatore assoluto del calcio spagnolo degli ultimi anni. L’argentino infatti, nella stagione 2017/2018, in cui in panca sedeva Valverde, riuscì a siglare nelle prime nove giornate di campionato 11 gol, uno in più dell’ex Bayern. I gol segnati dalla pulce sono anche concentrati in 4 partite, meno rispetto a quelli del “rivale”: due contro l’Alavés, tre contro l’Espanyol, quattro contro l’Eibar e altri due contro il Las Palmas. L’attuale bomber blaugrana, invece, i suoi 10 gol li ha distribuiti in 6 partite: due contro il Valencia, uno contro l’Athletic, un altro contro il Valladolid, due contro il Villarreal, uno col Getafe e tre contro l’Alaves, andati in scena nell’ultima giornata di campionato.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona