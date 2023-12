Barcellona, il Mondiale per Club è a rischio senza qualificazione

Il quotidiano iberico Sport rivela che in caso di mancata qualificazione al prossimo Mondiale per Club in programma per il 2025, il Barcellona non dovrebbe beneficiare dei due inviti a disposizione della FIFA per la competizione. Con il Real Madrid già qualificato, la Spagna ha solo un altro posto e per ora il Barça non parte da vincitore, a causa delle due eliminazioni consecutive dalla fase a gironi. La cosa più sicura per i blaugrana sarebbe vincere il titolo, che gli darebbe accesso diretto alla competizione. Le frizioni con la UEFA e la situazione attuale del club non fanno ben sperare, anche per il posizionamento dei catalani a favore della Super League non giocherebbe a suo favore.

Foto: sito ufficiale Barcellona