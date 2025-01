Barcellona, il gravoso impatto economico del caso Olmo e Pau Victor

Non è di certo un momento facile per il Barcellona. Poche ore fa è giunta la notizia che nessuno che ha a cuore il club blaugrana avrebbe voluto ricevere: Dani Olmo è ufficialmente un giocatore svincolato. La mancata registrazione in lista del campione d’Europa e di Pau Victor, anche lui coinvolto nella vicenda, avrà un impatto economico sui già precari conti del club devastante. In una clausola presente nel contratto di Olmo, vi è infatti la possibilità (nel caso di una mancata registrazione in lista) da parte del giocatore di pretendere dalla società l’intero stipendio che avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza dello stesso, segnata al 2030. In più, il club non sarà esentato dal pagare al Lipsia i 48 milioni di euro fissati per il suo acquisto, ma invece che ammortizzarli per tutta la durata del contratto, sarà costretto a fare tutto in una sola tranche, con un impatto a bilancio pesantissimo. Per quanto riguarda invece Pau Victor, nel suo contratto non vi è la stessa clausola legata all’ingaggio, ma la sua mancata registrazione avrà comunque ripercussioni importanti sui conti. L’attaccante classe 2001 è legato al Barcellona fino al 2029, ma non potrà essere ceduto a nessuna squadra.

Foto: Instagram Olmo