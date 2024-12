Barcellona, il futuro di Dani Olmo è in bilico

Per via dei gravi problemi economici che continuano a insorgere sul Barcellona, il futuro dello spagnolo Dani Olmo è in bilico. Il campione d’Europa è tesserato solo fino al 31 dicembre, per via delle strette regole d’ingaggio della Liga, e il club di Laporta potrà incorrere in concrete difficoltà per reinserire in lista il giocatore. Secondo il quotidiano spagnolo Sport, il club blaugrana starebbe trattando la cessione anticipata dei posti Vip dello Spotify Camp Nou, così da rientrare di un ricavo immediato di circa 200 milioni di euro. Questo sarebbe l’ennesima operazione che il Barcellona andrebbe a fare per fronteggiare le proprie beghe di natura economica, dopo la cessione della televisione ufficiale solo un paio di stagioni fa.

Foto: Instagram Barcellona