Barcellona, il CEO: “Abbiamo fatto il possibile per prendere Neymar e De Ligt”

A margine della presentazione del budget per il 2019/20 del Barcellona, il CEO Oscar Grau ha parlato di due trattative stellari sfumate durante il mercato estivo dei catalani: “Abbiamo fatto uno sforzo molto importante per arrivare a Neymar. Il club ha fatto tutto il possibile con due offerte, una con e una senza contropartite, ma in una forma sostenibile. La sensazione, tuttavia, è che il PSG non abbia mai voluto venderlo. Abbiamo fatto un’offerta anche per De Ligt, che però ha preferito andare alla Juve, dove la tassazione italiana gli permette di avere un salario netto più alto“.

Foto: twitter Juve