Barcellona, idea Xavi Simons per il centrocampo

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona pensa a Xavi Simons per rinforzare il centrocampo. Il calciatore, 21 anni, è di proprietà del PSG e quest’anno ha giocato in prestito al Lipsia. In attesa che il club blaugrana riesca a risolvere i suoi problemi di fair play e nonostante le differenze che esistono tra Barcellona e PSG, il giocatore ha l’impegno contrattuale di poter scegliere la destinazione in cui vuole andare in prestito per un’altra stagione. Ed è qui che per lui si aprono le porte spagnole, dal momento che il Barcellona dovrebbe solo farsi carico del suo stipendio e, quindi, sarebbe un’operazione accettabile per le casse indebolite del club. Come nel caso di Dani Olmo o Nico Williams, Simons ha messo già tutti d’accordo.

Foto: sito Barcellona