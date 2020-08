Barcellona, i tifosi aspettano il ritorno dei calciatori: “Vergogna”

Il Barcellona, archiviata la clamorosa sconfitta contro il Bayern Monaco in Champions League, è stato atteso al ritorno da un centinaio di tifosi rumorosi che hanno atteso la squadra in hotel con grida e urli; perché il tifo catalano non ha accettato l’8-2 in una gara a senso unico. I tifosi, che hanno gridato “Vergogna” ai calciatori, hanno atteso anche lo staff blaugrana con Quique Setién che non è più ben visto dai tifosi. Così riporta il quotidiano catalano AS.

