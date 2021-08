Barça: i convocati per la sfida contro Juve. Presenti Coutinho e Pjanic, out Lenglet e Agüero

Il Barcelona tramite i propri canali social ha pubblicato la lista dei convocati per la sfida di questa sera alle ore 21.30 contro la Juventus, valida per il Trofeo Gamper 2021. Tra i nomi del club catalano, si legge quello di Pjanic, uomo di mercato e di interesse per i bianconeri. Tra le fila dei blaugrana recupera dall’infortunio Philippe Coutinho, che stato dichiarato idoneo a tornare in azione. Ancora fermi ai box Clément Lenglet e Sergio Agüero. Il difensore francese ha un problema al tendine del ginocchio destro e il suo ritorno dipende dal suo recupero. L’attaccante argentino ha una lesione al polpaccio destro e si sottoporrà a ulteriori test per scoprire l’esatta entità della lesione.

Questi i convocati da Koeman:

Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Riqui Puig, Griezmann, Pjanic, Memphis, Braithwaite, Neto, Coutinho, Jordi Alba, S. Roberto, E. Royal, Umtiti, Iñaki Peña, Demir, Nico, R. Manaj, Balde e Collado.

The squad list for #BarçaJuve 🏆 Joan Gamper Trophy pic.twitter.com/IThsXUUn3b — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2021

Foto: Twitter Juventus