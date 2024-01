Barcellona, i convocati per la Supercoppa: tre recuperi importanti

Due recuperi importanti per il Barcellona in vista della Supercoppa Spagnola. Xavi, a sorpresa, ha deciso di portare anche Cancelo, Iñigo Martínez e Pedri in Arabia Saudita, dove si terrà il torneo. I tre giocatori non hanno ancora ricevuto il via libera dai medici ma Cancelo e Pedri, in ogni caso, potrebbero giocare solo l’eventuale finale.

Ecco i 25 convocati: Iñaki Peña, Astralaga, Kochen; Cancelo, Balde, Araujo, Iñigo Martínez, Ferran, Pedri, Lewandowski, Raphinha, Joao Félix, Christensen, Oriol Romeu, Vitor Roque, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Gündogan, Kounde, Lamine Yamal, Casadó, Fermín, Cubarsí, Marc Guiu, Héctor Fort.