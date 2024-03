Barcellona, i convocati di Xavi per il Napoli: out Ferran Torres

A poche ore dall’ottavo di ritorno di Champions con il Napoli, in programma stasera alle 21 al Montjuic Olympic Stadium, l’allenatore de Barcellona Xavi ha ufficializzato la lista dei 21 convocati blaugrana. Ancora out Ferran Torres, non ancora pienamente recuperato dall’infortunio al bicipite femorale della gamba destro. C’è invece Rapinha. L’elenco completo:

Portieri: Ter Stegen, Inaki Pena, Astralaga

Difensori: Cancelo, Araujo, Inigo Martinez, Christensen, Sergi Roberto, Kounde, Hector Fort

Centrocampisti: Romeu, Gundogan, Casadò, Fermin Lopez, Unai Hernandez

Attaccanti: Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Yamal, Marc Guiu

