Barcellona, i convocati di Xavi per il Clasico

Il Barcellona si prepara ad affrontare il Real Madrid, nel Clasico che, in caso di vittoria dei blaugrana, potrebbe riaprire la corsa al titolo in Liga. Questi i convocati del tecnico della formazione catalana Xavi per l’attesa sfida con le Merengues:

Portieri: Ter Stegen, Iñaki Peña, Kochen.

Difensori: Cancelo, Araujo, Iñigo Martínez, Koundé, Cubarsì, Hector Fort, Christensen, Marcos Alonso.

Centrocampisti: Oriol Romeu, De Jong, Gündogan, Pedri, Fermìn Lopez.

Attaccanti: Lewandowski, Raphinha, Joao Félix, Ferran, Vitor Roque, Lamine Yamal.

Foto: Instagram Barcellona