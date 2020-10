Barcellona, i convocati di Koeman per la Juve: assenti Ter Stegen, Coutinho e Piqué

In vista della gara di domani contro la Juventus, Koeman ha diramato la lista dei convocati per la trasferta in Italia in Champions League. Questi i nomi del Barcellona:

Portieri: Neto, Arnau Tenas, Inaki Pena.

Difensori: Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba, Junior Firpo.

Centrocampisti: Busquets, Pjanic, Puiq, Sergi Roberto, De Jong, Aleñá.

Attaccanti: Griezmann, Braithwaite, Messi, Dembélé, Trincao, Ansu Fati, Pedri.

Foto: twitter Barcellona