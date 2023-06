Barcellona, Gundogan è sempre più vicino: decisiva la chiamata di Xavi

Ilkay Gundogan è molto vicino alla firma con il Barcellona. Nonostante la voglia del Manchester City di trattenerlo e il tentativo dell’Arsenal, il tedesco è sempre più deciso a iniziare un nuovo capitolo in Spagna con la maglia blaugrana. Secondo Sport, il centrocampista avrebbe già dato l’ok al trasferimento e annuncerà la sua decisione dopo la finale di Champions League contro l’Inter in programma il prossimo 10 giugno. Il club blaugrana – si legge – gli avrebbe garantito un contratto triennale, decisiva al chiamata di Xavi per presentargli il progetto e spiegargli il suo ruolo all’interno dello scacchiere tattico.

Foto: Instagram Gundogan