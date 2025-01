Barcellona, gruppo di tifosi chiede le dimissioni di Laporta: “Su Olmo e Victor una gestione amatoriale”

Non sono ore facili per il Barcellona e il presidente Laporta. Il clamoroso caso della mancata registrazione in lista dei cartellini di Dani Olmo e Pau Victor, ha mosso una mobilitazione della piazza senza precedenti. Un ingente gruppo organizzato di tifosi, Som un Clam, ha richiesto esplicitamente le dimissioni del presidente e del consiglio d’amministrazione, correi di una mala gestione finanziaria e progettuale del club. Qui di seguito il comunicato.

“Chiediamo le dimissioni del presidente e del consiglio d’amministrazione, mentre invitiamo i tifosi del Barcellona alla mobilitazione. Som un Clam, vogliamo esprimere la nostra totale indignazione e vergogna causate dalla gestione del Presidente Joan Laporta e del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le registrazioni di Dani Olmo e Pau Víctor, e chiediamo le loro dimissioni. Quanto abbiamo vissuto nelle ultime ore del 2024 dimostra che il circolo vizioso in cui è entrata la dirigenza del club è completamente esploso. Prima di quanto immaginiamo, una gestione amatoriale e irregolare comincia a incidere sulla società e sulle prestazioni sportive della prima squadra, che potrebbe essere privata di due suoi acquisti “.

Foto: Instagram Barcellona