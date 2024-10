Barcellona, grandi ritorni tra i convocati. Presente anche Dani Olmo

Ottime notizie per Hans Flick e il suo Barcellona in vista della delicata sfida di Champions contro il Bayern Monaco, in scena alle 21. I risultati degli ultimi confronti parlano chiaramente a favore Bayern Monaco, ma stasera il Barça avrà importanti argomenti per provare a invertire gli equilibri di potere. Flick, ex della gara, ha diramato i convocati blaugrana. Presente Szczęsny, anche se non vi è alcuna garanzia che possa giocare titolare al posto di Pena. Risponderanno alla chiamata anche Frenkie de Jong, recentemente rientrato da un lungo infortunio, così come Gavi. Rispondono presente anche Yamal, Raphinha e Lewandowski. Infine, Dani Olmo, infortunato per un mese e rimasto in panchina contro il Siviglia lo scorso fine settimana, è convocato e potrebbe addirittura tornare in campo.

Foto: Instagram Barcellona