Barcellona, Gavi: “Voglio rimanere qui a vita, farei qualsiasi cosa per questa maglia”

Dichiarazione d’amore molto importante per il centrocampista del Barcellona Gavi, che a La Vanguardia esprime tutto il suo amore per la maglia blaugrana:

“Spero di restare al Barcellona per tutta la vita, sono consapevole che in nessun altro club potrei essere più felice di quanto io lo sia qui. Farei qualsiasi cosa per questa squadra”.

Foto: Instagram Gavi