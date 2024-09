Barcellona, Gavi vicino al ritorno in campo. Giovedì si allenerà in gruppo

Gavi inizia finalmente a vedere la luce in fondo al tunnel. Colpito dalla rottura del legamento crociato nello scorso autunno e tornato ad allenarsi a luglio, la stella spagnola potrebbe a breve tornare ad allenarsi coi suoi compagni. Secondo Mundo Deportivo, il classe 2004 riprenderà gli allenamenti di gruppo giovedì, ma il suo esordio stagionale con i blaugrana dovrà ancora attendere qualche settimana. Il suo ritorno in campo è infatti previsto per ottobre, o addirittura novembre. Flick dovrà quindi attendere uno dei suoi migliori uomini in rosa ancora per un po’, ma il lungo calvario è ormai destinato a volgere al termine.

Foto: Instagram Gavi