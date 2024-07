Barcellona, Flick sarà presentato la prossima settimana

Hansi Flick ha deciso di ripartire dal Barcellona, l’ufficialità è stata data lo scorso maggio. Il tecnico ex Bayern Monaco è alla sua seconda settimana di pre-season e secondo quanto riferisce Mundo Deportivo sarà a metà della prossima settimana che apparirà davanti ai media catalani per la prima volta nella sua presentazione ufficiale come allenatore del Barça. Si legge che ha intenzione di fare prima un’intervista al Barca One, ma Hansi Flick ha intenzione di rispondere alle prime domande dei giornalisti qualche giorno prima di domenica 28, giorno in cui i blaugrana partiranno per Orlando per il tour negli Stati Uniti. Foto: screen sito Barcellona