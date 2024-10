Barcellona, Flick può sorridere: Lewandowski, Yamal e Dani Olmo rientrano in gruppo

Hansi Flick, tecnico del Barcellona, può sorridere. La squadra tornata in campo questa mattina per una seduta di allenamento in vista del prossimo impegno di campionato contro il Siviglia che aprirà un trittico di partite di altissimo livello. Oltre alla gara contro gli andalusi, ci sarà poi la sfida contro il Bayern Monaco in Champions League e il Clasico contro il Real Madrid sabato 26 ottobre. Le buone notizie arrivano dall’infermeria visto che oggi Robert Lewandowski, Lamine Yamal e Dani Olmo si sono allenati insieme al gruppo.

Foto: twitter Barcellona