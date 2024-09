Barcellona, Flick: “La Champions è la migliore competizione al mondo. Vogliamo vincerla”

Hansi Flick, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Monaco.

Queste le sue parole: “Penso che la nostra idea quando abbiamo iniziato fosse quella di giocare bene. Penso che abbiamo fatto bene e vedremo quale sarà l’intensità, come presseranno, in questo momento sta andando bene. Quando sono arrivato ho capito che c’erano giocatori con molta qualità”.

Obiettivo vincere la Champions? “Sì, penso di sì. Un club come il Barça, i grandi club vogliono vincere titoli e, come ho detto, la Champions League è la migliore competizione al mondo. Dobbiamo essere pronti a giocare contro le migliori squadre, ma se non sei concentrato al 100%, non hai posto in questa competizione. Il Monaco? Non credo che si possano paragonare le partite del Gamper e quelle di domani. Ora siamo più coinvolti nella competizione e penso che i giocatori sappiano cosa devono fare. Oggi ci siamo preparati bene e domani avremo tempo prima della partita. Noi abbiamo chiaro cosa vogliamo fare e lo stesso vale per i giocatori”.

Foto: twitter Barcellona