Barcellona, Flick ha bisogno di un terzino destro. Sondati due nomi

Il Barcellona necessita di un innesto sulla destra. Dopo non esser riusciti ad acquisire le prestazioni di Joao Cancelo, volato in Arabia, Flick ha deciso che, almeno per questa stagione, la corsia di destra sarà affidata alle qualità di Koundé, ormai così tanto dentro questo nuovo ruolo da doverlo riproporre anche in Nazionale. Il suo primo sostituto sarà Héctor Fort, unico giocatore di movimento dei blaugrana che è ancora a secco di minutaggio. Secondo Mundo Deportivo, il club si starebbe muovendo principalmente su due nomi: Óscar Mingueza e Joshua Kimmich. Il primo, profilo sicuramente dal blasone meno roboante rispetto a quello del tedesco, è un giocatore del Celta, ma su cui il Barcellona avrebbe delle precedenze contrattuali nel caso di una sua acquisizione. Il terzino ha infatti militato nella squadra del presidente Laporta fino al 2022, e oggi potrebbe ritornarci per circa 9 milioni di euro. Kimmich, invece, ha un contratto col Bayern Monaco che scade il prossimo anno, e Deco starebbe lavorando per convincerlo a firmare per Il Barcellona da svincolato. La presenza di Flick, ex allenatore del duttile terzino, potrebbe svolgere un ruolo fondamentale per la riuscita dell’operazione.

Foto: X Barcellona