Barcellona, Ferran Torres è l’arma in più dalla panchina

Per una squadra, soprattutto nel calcio di oggi, avere una panchina di qualità è importantissimo. Avere un giocatore che subentra e scardina totalmente gli equilibri è una fortuna che non tutti gli allenatori possono vantare: Hans Flick è uno di quelli. Nelle ultime gare infatti il tedesco ha riscoperto Ferran Torres, andato in gol con una doppietta in Champions contro il Borussia Dortmund, oltre che nelle due gare precedenti. Lo spagnolo ha infatti aperto le marcature nella sfida contro il Maiorca (in cui era titolare), ed è andato in gol anche contro il Betis. L’attuale, seppur non sia un titolare fisso, è comunque una delle migliori stagioni della sua carriera. L’ex City e Valencia non era mai riuscito ad andare in gol in tre partite di fila. La sua imprevedibilità sulla fascia e le sue immense qualità tecniche, lo hanno reso una risorsa fondamentale per i blaugrana. Davanti a lui c’è un tridente a tratti irremovibile, formato da Raphinha, Lewandowski e Yamal, capace di segnare 46 dei 71 gol ufficiali realizzati in 23 partite e spodestarli non è di certo un compito semplice. Ma il Barcellona può puntare su di lui con decisione.

Foto: Instagram Barcellona