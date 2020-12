Barcellona-Eibar: le formazioni ufficiali

Il Barcellona senza Messi scende in campo al Camp Nou contro l’Eibar. L’obiettivo è la vittoria per non perdere ulteriore terreno dalla vetta della classifica.

Queste le formazioni ufficiali:

Le formazioni ufficiali

Barcellona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Firpo; Pjanic, De Jong; Mingueza, Pedri, Griezmann; Braithwaite.

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Soares; Diop, Recio; Inui, Exposito, Kadzior; Muto.

Foto: Twitter Barcellona