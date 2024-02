Barcellona, ecco i convocati per il Napoli

Il tecnico del Barcellona Xavi ha diramato poco fa l’elenco ufficiale dei convocati in vista del match con il Napoli in programma domani alle 21 al Maradona e valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Buone notizie per l’allenatore blaugrana, che potrà contare sui rientri di Sergi Roberto e di Joao Felix, dopo le ultime settimane passate in infermeria.

Di seguito la lista completa dei convocati:

Portieri: Ter Stegen, Inaki Pena, Astralaga.

Difensori: Cancelo, Araujo, Martinez, Christensen, Sergi Roberto, Kounde, Cubarsì, Fort.

Centrocampisti: Pedri, Romeu, De Jong, Gundogan, Casadò, Fermin.

Attaccanti: Lewandowski, Raphinha, Joao Felix, Vitor Roque, Yamal, Guiu

