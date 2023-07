Barcellona, ecco Gundogan. Il centrocampista è arrivato in Catalogna. Il video

Ilkay Gundogan è arrivato a Barcellona per iniziare un nuovo capitolo della sua magnifica carriera. Dopo aver centrato il “Treble” con il Manchester City, il giocatore è arrivato in Catalogna per iniziare la sua nuova avventura con il club blaugrana. Il club catalano ha pubblicato le prime immagini del centrocampista al suo arrivo all’aeroporto.

Le riportiamo dall’account Twitter del club:

Gündoğan has touched down in Barcelona! 😍 pic.twitter.com/dDKMCg47aA — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 15, 2023

Foto: twitter Barcellona