Barcellona e Psg, si viaggia a zero (almeno per ora)

La filosofia e la strategia di Barcellona e Psg, in questa prima fase di calciomercato, è abbastanza chiara. Tante operazioni a costo zero, con i due club che hanno pescato il meglio proposto dal mercato internazionale dei giocatori in scadenza. In Catalogna, i blaugrana, hanno subito definito Aguero ed Eric Garcia, due elementi di qualità in scadenza di contratto con i campioni d’Inghilterra del Manchester City, entrambi già ufficializzati. Si attende, adesso, soltanto l’attaccante olandese Depay che non ha rinnovato con il Lione ed è pronto a trasferirsi a Barcellona. Stesso modus operandi anche in casa Psg. I parigini hanno ingaggiato il centrocampista Georgino Wijnaldum, in scadenza con il Liverpool, offrendogli un super ingaggio. E presto ci saranno le visite in Italia per Gigio Donnarumma, altro colpaccio senza esborso per il cartellino. A ogni modo, la politica è chiara: per Psg e Barça si viaggia a zero. Almeno per ora.

FOTO: Sito Psg