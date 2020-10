Barcellona, è il giorno di Depay

E’ il giorno di Memphis Depay al Barcellona. L’attaccante olandese lascerà il Lione per andare a rinforzare i catalani, che con la partenza di Suarez, erano alla ricerca di un rinforzo in attacco. Depay è un pupillo di Ronald Koeman, nuovo tecnico del Barcellona, che lo ha allenato nella Nazionale olandese fino a pochi mesi fa. A confermare come l’affare sia in dirittura d’arrivo, anche il direttore sportivo del Lione, Juninho Pernambucano, che a Radio Monte Carlo ha affermato come Depay ormai ha un accordo verbale con il Barça e che nella giornata di oggi, con molte probabilità, firmerà con i blaugrana.

Depay, classe 1994, è al Lione dal 2017, quando fu acquistato dal Manchester United. Con i transalpini, vanta un totale di 143 presenze e 59 gol, tra Ligue 1 e tornei vari. Nella scorsa stagione, nonostante il brutto infortunio, Depay ha collezionato 22 presenze e 15 gol, di cui 6 in Champions League, dove il Lione si spinse fino alle semifinali (eliminando a sorpresa Juventus e Manchester City).

Depay era in scadenza con il Lione nel 2021 ed è atteso in giornata a Barcellona per la firma. Le cifre dell’affare si aggirano intorno ai 30 milioni, secondo El Mundo Deportivo.

Fonte Foto: Daily Star