Barcellona, doppia tegola per Xavi: si fermano De Jong e Pedri

Brutte notizie per Xavie. Il Barcellona è in campo a Bilbao. Il primo tempo, però, è da dimenticare, nonostante il risultato sia inchiodato sullo 0-0. Il tecnico blaugrana ha dovuto effettuare due cambi forzati. Frenkie de Jong, uscito in barella al 25′ per un problema alla caviglia. Pedri, invece, si è accomodato in lacrime in panchina. Il tutto a dieci giorni dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli.

Foto: Instagram De Jong