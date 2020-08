Barcellona: dopo Messi anche Setién invia raccomandata legale

Tempi duri in casa Barcellona. Dopo la clamorosa notizia targata Messi e il suo allontanamento dai blaugrana, arriva anche la raccomandata legale che Quique Setién e i suoi legali avrebbero trasmesso al club spagnolo. Secondo Mundo Deportivo, attraverso i suoi avvocati, Quique Setién ha inviato un burofax all’FC Barcelona poiché sia ​​lui che il suo staff tecnico, composto da Eder Sarabia, l’allenatore Fran Soto, e l’allenatore dei portieri, Jon Pascua, non sono stati ancora informati del suo licenziamento, annunciato dal club del Barça in un comunicato dopo la riunione del consiglio di amministrazione di lunedì 17 agosto. Setién e il suo “staff” avevano un contratto fino al 2021 con un’opzione per un altro anno e fino a quando non risolveranno l’accordo con l’FC Barcelona non saranno in grado di cercare un’altra squadra. Il cantabrico è stato quasi condannato dopo aver perso il campionato e il 2-8 contro il Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League ha completamente seppellito le sue opzioni per continuare sulla panchina del Barça, ora occupata da Ronald Koeman, che ha firmato fino al 2022.

Foto: Sito Ufficiale Barcellona